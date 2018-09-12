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Найден способ идентифицировать останки жертв терактов
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Жидкий азот поможет идентифицировать останки жертв терактов 9/11 

Российская Газета + ещё 17 1 час назад
Фото: Reuters
По официальным данным в тот день в двух башнях-близнецах Всемирного торгового центра (ВТО) в Нью-Йорке погибли и пропали без вести 2753 человека. На сегодняшний день идентифицированы останки 1642 из них, то есть немногим более половины. Причем за последние пять лет работы специалистам удалось установить принадлежность останков лишь в пяти случаях. Извлечь ДНК-информацию из остающихся биоматериалов экспертам до сих пор не удавалось, поскольку они подверглись сильному воздействию, в том числе высоких температур во время пожара от авиатоплива, вспыхнувшего после столкновения лайнеров с башнями ВТЦ.
Отношение властей к процессу идентификации погибших вызывает противоречивые чувства у родственников жертв
Накануне памятной даты руководитель группы примерно из десяти специалистов, работающих с останками в лаборатории в Нью-Йорке, рассказал, что последние достижения в технологиях извлечения генетического материала дают новый шанс продвинуться в этой работе. Теперь обгоревшие обломки костей погибших охлаждают в камере с жидким азотом, а затем, пользуясь их высокой хрупкостью при сверхнизких температурах, дробят до состояния порошка, из которого пытаются извлечь ДНК.
Агентство отмечает, что отношение властей к процессу идентификации погибших вызывает противоречивые чувства у родственников жертв. С одной стороны, продолжение работы радует тех, кто все еще надеется получить останки погибших. С другой — это обостряет старые споры вокруг процесса. После трагедии около 1,8 миллиона тонна строительного мусора, оставшегося от крушения башен, вывезли на свалку в Стэйтен-Айленд. Через несколько лет останки решили засыпать землей, а на месте свалки разбить парк. Однако близкие жертв терактов призывали провести дополнительный поиск останков в массе бетона и железа, а потому обратились в суд, требуя заблокировать проект. Но их иск был отклонен.
"Мы рады, что идентификация имеющихся останков продолжается и сегодня, но можно было бы изучить больше материала, если бы город не вел себя столь бесцеремонно по отношению к нам", — рассказала агентству активист Дайан Хорнинг, чей сын погиб в одной из высоток.
Кстати, по данным телеканала CNBC, в общей сложности США с 2001 года израсходовали на военные кампании в Афганистане, Ираке и Сирии около 1,5 триллиона долларов.
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