Робот сдвинул вес в 6500 раз больше собственного

Ученые из Китая Гонконга создали плавучего микроробота на реактивной тяге, который способен развивать скорость до 1 миллиметра в секунду и толкать предметы в 6500 раз тяжелее себя. Его особенностью является специальный созданный на 3D-принтере зигзагообразный хвост, покрытый катализатором. Результаты работы опубликованы в журнале Nanoscale.

Ученые создают роботов микроскопического размера для плавания в жидкостях, в первую очередь, для применения в области медицины и биологических исследований. В такой ситуации необходимо двигаться в средах со значительной вязкостью, причем желательно без внешнего воздействия, запускающего процесс движения.

Одним из возможных решений является использование химических реакций. Именно эту идею использовали ученые в новой работе. Они снабдили робота хвостом специальной формы, покрытым слоями никеля и платины наноразмерной толщины. Эти вещества катализируют распад перекиси водорода, которая превращается в кислород и водород. Пузырьки этих газов приводят робота в движение подобно реактивному двигателю самолетов.

Использование нескольких каналов в зигзагообразном хвосте позволило существенно увеличить площадь контакта перекиси с катализатором, благодаря чему образовывалось множество пузырьков. В экспериментах робот развил скорость в 1026 микрон в секунду (чуть более одного миллиметра в секунду) и смог сдвинуть груз в тысячи раз тяжелее себя.

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