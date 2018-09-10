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Американец снял на видео красную планету у Луны. Пользователи сочли, что это Нибиру
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Американец снял на видео красную планету у Луны. Пользователи сочли, что это Нибиру 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Про планету Нибиру ходит множество слухов. Она якобы является вестником апокалипсиса и в скором времени должна столкнутся с Землёй, в результате чего погубит всё живое на нашей планете. Житель Пенсильвании снял видео, на котором различима красная планета, находящаяся у Луны и многие восприняли это событие как знак приближающегося апокалипсиса. Однако, учёные призывают не паниковать, ведь существование Нибиру не подтверждено, да и специалисты NASA заявили о том, что если данная планета существовала, то её бы давно обнаружили астрономы. Но большинство людей считают, что это всего лишь отговорки и учёные просто пытаются сдержать панику, которая становится всё больше. Учёные считают, что не стоит беспокоиться о существовании Нибиру и следует сконцентрироваться на других глобальных проблемах нашей планеты. Среди них глобальное изменение климата и экологии. Эти проблемы необходимо решать как можно скорее, а не уделять большое внимание слухам и легендам о планете Нибиру.
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