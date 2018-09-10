Ещё
Физики создали квантовое радио
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Черный понедельник для рубля, жесткий ответ Украине и другие события дня
Черный понедельник для рубля, жесткий ответ Украине и другие события дня

Физики создали квантовое радио 

Индикатор 35 минут назад
Фото: Индикатор
Ученые использовали облако ультрахолодных атомов в качестве принимающей антенны для радиосигнала AM— и FM-диапазонов, создав таким образом своеобразное квантовое радио. Это дает возможность создания квантового радио — безопасной системы передачи данных, устойчивой к подслушиванию. Результаты изложены на сервере препринтов arXiv.org.
В 1877 году Томас Алва Эдисон пропел американскую детскую песню «Mary Had a Little Lamb» и записал свой голос на фонограф, сделав таким образом первую в истории звукозапись. В этом случае звук записывался при помощи иглы, которая создавала текстуру, то есть меняла расположение большого количества атомов алюминия на обернутой вокруг цилиндра фольге. В новой работе сотрудники Мичиганского университета (США) смогли записать и воспроизвести радиосигнал с этой песней при помощи облака холодных атомов.
Ученые использовали так называемые ридберговские атомы — высоковозбужденные квантовые состояния, когда один или несколько внешних электронов находятся на большом отдалении от ядра и других электронов. В зависимости от типа исходных атомов, резонансы у такой системы могут быть на разных частотах. Физики использовали цезий, резонансы атомов которого находятся в радиочастотном диапазоне, благодаря чему они становятся чрезвычайно чувствительны к изменению электромагнитного поля на таких частотах. Более того, взаимодействие меняет их состояние, которое затем можно измерить, восстановив информацию, исходно содержащуюся в радиосигнале.
Благодаря этому физики создали радиоприемник, заменив традиционную антенну на облако ридберговских атомов цезия в стеклянном сосуде размером около сантиметра. Они продемонстрировали работоспособность установки, записав и воспроизведя с ее помощью радиосигналы двух типов: с амплитудной модуляцией звука (AM) и частотной модуляцией (FM). Для работы системы ее состояние нужно измерять в режиме реального времени методами квантовой оптики. Это означает, что никакой стандартной электроники для демодуляции сигнала не нужно, что делает устройство чрезвычайно устойчивым к внешним помехам. На данный момент диапазон передаваемых звуковых частот меньше, чем у радиоприемников, но физики планируют расширить возможности своей установки.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Физики научились произвольно выстраивать атомы в пространстве Окаменелое кладбище насекомых запечатлело взрыв разнообразия У искусственного интеллекта нашли склонность к предрассудкам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян644
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе882
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане124
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео126
Родился предвестник конца света87
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
01:40
Выборы мэра прошли без технических сбоев
Новости Москвы Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение