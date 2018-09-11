Три новых вида рыб-слизняков обнаружены на дне Тихого океана

Три неизвестных ранее вида рыб обнаружены на большой глубине в Атакамском желобе у западного побережья Южной Америки в Тихом океане. Научное открытие сделала группа из 40 ученых из 17 стран, сообщает сайт университета Ньюкасла. Как заявили специалисты, новые виды относятся к семейству липаровых, то есть, к так называемым морским слизням.

Жители океана получили временные названия — «розовый, синий и фиолетовый». Для наблюдения за жизнедеятельностью существ и фиксации процесса на видео ученые использовали глубоководные камеры-ловушки, способные погружаться на дно. Благодаря технологиям удалось отследить кормежку рыб на глубине 7500 метров. Создания сильно отличаются от привычных обитателей нижних морских слоев. Они не имеют больших зубов и лишены чешуи, обладают небольшим размером и полупрозрачные. По словам доктора Томаса Линли из Ньюкаслского университета, рыбы-слизни охотятся на беспозвоночных.

"Благодаря студенистой структуре они идеально приспособлены для жизни при сильном давлении. Твердыми частями их организма являются кости, которые придают им равновесие, и зубы. Без привычного холода они становятся хрупкими и быстро тают, если поднять их на поверхность", — объяснил ученый.

Участникам группы удалось поймать одну из рыб в тот момент, когда она преследовала добычу. Теперь экземпляр подвергнется тщательному исследованию, к которому подключатся также специалисты из США и Лондонского музея естествознания.