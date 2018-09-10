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Найдены три новых вида глубоководных рыб
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Найдены три новых вида глубоководных рыб 

Naked-Science.ru 55 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Международная команда, отправившаяся в экспедицию в одно из глубочайших мест на планете — Атакамский желоб в Тихом океане, — состояла из 40 ученых. Исследователи добыли большой объем информации о глубоководных видах и, среди прочего, смогли сделать снимки рыб трех предполагаемых новых видов.
Временное название видов — розовый, голубой и пурпурный атакамский липарис, или морской слизень. На видео, которое получили исследователи, рыбы кормятся и взаимодействуют друг с другом. Все это происходит на глубине около 7,5 километра под водой.
Липарисы относятся к семейству липаровых, морских лучеперых рыб. Их внешний вид имеет мало общего со стереотипными представлениями о глубоководных рыбах: у них нет больших зубов и выглядят они в целом негрозно. Липарисы имеют маленькие размеры, их студенистое тело полупрозрачно, без чешуи. Кости и зубы рыб чрезвычайно прочны, что позволяет им жить в условиях высокого давления и сохранять равновесие. Рыбы идеально приспособлены к жизни в наиболее глубоких частях океана — там, где другие организмы не смогли бы пробыть и минуты. Если же липариса вынести на поверхность, его тело станет слишком хрупким и буквально растает из-за высоких температур.
Атакамский липарис, или морской слизень / ©Newcastle University
«Благодаря приспособленности к жизни глубоко под водой, у морских слизней нет конкурентов и хищников, которые могли бы их поймать, — рассказал доктор Томас Линли (Dr. Thomas Linley) из Ньюкаслского университета. — Как можно увидеть на видеозаписи, в глубинах обитает множество беспозвоночных, которыми липарисы питаются. Тут они хищники номер один. Рыбы достаточно активны и выглядят сытыми».
Ученым также удалось поймать особь одного из обнаруженных видов при помощи ловушки. Рыбу смогли сохранить в очень хорошем состоянии. Сейчас ее описанием занимается команда ученых из Ньюкаслского университета совместно с коллегами из США и Музея естествознания в Лондоне.
Сделать снимки животных исследователи смогли при помощи двух глубоководных устройств, оснащенных HD-камерами и ловушками. Эти устройства свободно опускаются на глубину до 11 тысяч метров. Аппараты разработали в Ньюкаслском университете. Принцип его использования прост: устройство опускают в океан, где оно свободно погружается на дно, выполняя при этом наблюдения. Аппарату потребуется около четырех часов, чтобы полностью достичь дна, после этого исследователи выжидают сутки, а затем акустическая сигнальная система сбрасывает вес — и устройство понимается наверх. В Атакамском желобе ученые получили более 100 часов видеозаписей и 11 468 фотографий.
©Newcastle University
В феврале научная экспедиция, организованная Гринписом, смогла получить первые изображения и видеозаписи существ, обитающих в ранее неисследованном районе морского дна Антарктиды.
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