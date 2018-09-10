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На воде и спирте: российские ученые разработали новый космический двигатель
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На воде и спирте: российские ученые разработали новый космический двигатель 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Инженеры из России продемонстрировали новый двигатель для наноспутников. Он будет работать на воде, а также для его функционирования необходим спирт. «ВМ» разобралась в том, как работает чудо техники.
Двигательная установка, созданная для спутников формата CubeSat, будет функционировать на смеси дистиллированной воды и этилового спирта. Последний необходим для того, чтобы жидкость не замерзала при низких температурах. Проект продемонстрировали ученые межвузовской кафедры космических исследований Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Доля спирта в двигателе составляет около 40 процентов.
— Разработка не новая, спирт постоянно применяется в различных технических конструкциях. Его используют, в частности, чтобы охладить двигатели, — рассказала инженер Тамара Лужкина. — Здесь он предназначен для того, чтобы вся конструкция не замерзла.
Эксперт, однако, считает, что спирта для нагревания может не хватить.
— Для оценки двигателя нужно знать все его параметры, температуру, при которой ему предстоит функционировать, и другие факторы, влияющие на работу конструкции. Однако меня терзают сомнения по поводу того, сможет ли только спирт поддерживать работу двигателя, — добавила Лужкина.
Двигатель имеет вес в 1,55 килограмма. На рабочее тело приходится 450 граммов. Суммарный импульс скорости составляет примерно 80 метров в секунду.
Этот двигатель относится к категории электротермических. Иными словами, для движения необходима не химическая реакция топлива с окислителем, а нагрев того самого рабочего тела. В данном случае это вода. При нагреве жидкость будет превращаться в пар, который выйдет через сопло. Этот процесс даст спутнику импульс для движения.
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