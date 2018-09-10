В ядрах галактик выявлено почти 500 ранее неизвестных процессов

Помимо миллиарда звезд Млечного пути, космический корабль Gaia (ЕКА) также наблюдает и за внегалактическими объектами. Его автоматическая система оповещения уведомляет астрономов всякий раз, когда находит переходное событие. Группа астрономов выяснила, что, изменяя существующую автоматизированную систему, Gaia можно использовать для обнаружения сотен специфических переходных процессов в центрах галактик. Они обнаружили около 480 переходных процессов в течение примерно одного года. Их новый метод будет как можно скорее реализован в системе, что позволит астрономам определять характер этих событий. Выводы будут опубликованы в ноябрьском выпуске ежемесячных уведомлений «Королевского астрономического общества».

В 2013 году ЕКА запустила свой космический аппарат Gaia для измерения местоположения миллиардов звезд Млечном пути и десятков миллионов галактик. Каждая позиция на небе входит в обзор аппарата как минимум раз в месяц, а в общей сложности около 70 раз за все время миссии. Это позволяет космическому аппарату обнаруживать переходные события, такие как сверхмассивные черные дыры, разрывающие звезды друг от друга или звезды, взрывающиеся как сверхновая. Gaia замечает изменение яркости даже тогда, когда через месяц он возвращается на тот же участок неба. На днях группа астрономов из SRON, Университета Радбуда и Кембриджского университета сообщила о почти 500 переходных процессах, происходящих в центрах галактик в течение одного года.

Астрономы Зузанна Костжева-Рутковска, Питер Йонкер (оба были связаны с SRON и Университетом Радбуда), Саймон Ходжкин и другие исследовали базы данных Gaia, работали на изучением переходных событий вокруг ядер галактик в период с июля 2016 года по июнь 2017 года. Они использовали каталог галактик Sloan Digital Sky Survey Release 12 и специальные математические инструменты. Новый инструмент позволяет исследователям выявлять редкие светящиеся события, происходящие в центрах галактик. В итоге ученые нашли 480 новых событий.

Главным объяснением большинства событий является то, что сверхмассивные черные дыры, обитающие в ядрах галактик, внезапно становятся намного более активными, поскольку количество газа, попадающего в черную дыру, выплескивается и освещает тесную среду черной дыры. Это свежее «топливо» может быть извлечено из звезды, которая разорвана огромным гравитационным притяжением черной дыры.

При помощи телескопа Уильяма Гершеля в Ла-Пальме. Питер Йонкер с Зузанной Костжевой-Рутковской и другими учеными из его группы смогли расшифровать природу 480 новых переходных процессов.