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Космический телескоп не уследил за 500 взрывами в центрах галактик
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Космический телескоп не уследил за 500 взрывами в центрах галактик 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
«Доверяй, но проверяй» — таков девиз нового исследования, уличившего уникальный орбитальный телескоп «Гайя» в игнорировании грандиозных космических взрывов. Специалисты предложили алгоритм, который исправит ситуацию, и приступили к выяснению природы катаклизмов. Научная статья опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society группой во главе с Сергеем Копосовым (Sergey Koposov) из Кембриджского университета.
"Вести. Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали об уникальном телескопе Gaia — космическом картографе. Его основная задача состоит в том, чтобы строить трёхмерную карту расположения и движения почти миллиарда звёзд. Но собранные им данные так точны и обширны, что могут пригодиться для решения самых неожиданных задач. Так, с помощью этой обсерватории астрономы взвесили новорождённую планету и изучили яркие «хвосты» квазаров.
Инструмент фотографирует разные участки неба, раз в месяц возвращаясь к исходной точке. Сама собой напрашивается мысль использовать эти снимки для выявления вспышек самой разной природы. Сравнивая между собой снимки одной и той же области, можно обнаружить на одном из них неожиданное увеличение яркости той или иной точки.
Такая вспышка может оказаться взрывом сверхновой, излучением вещества разорванной звезды, упавшего в чёрную дыру, столкновением нейтронных звёзд или вовсе процессом неизвестной природы. Ко всем этим типам космических катаклизмов у астрономов немало вопросов. Такие события трудно изучать именно потому, что заранее не известно, куда и когда навести телескоп.
Свечение от подобных взрывов сохраняется несколько недель, месяцев или даже лет. Поэтому даже месяц спустя после обнаружения вспышки можно получить уникальную информацию о событии. Важно только указать астрономам, куда смотреть.
Поэтому «Гайя» имеет автоматическую систему поиска вспышек, которая предупреждает о том, что обнаружено нечто необычное. Однако Копосов и коллеги усомнились в том, что она предоставляет достаточно полную информацию.
Авторы разработали собственный алгоритм для выявления вспышек в ядрах галактик. С его помощью они проанализировали наблюдательные данные телескопа с июля 2016 года по июнь 2017 года.
Обнаружилось около 480 событий, и только пять из них были зарегистрированы стандартной автоматикой. При этом около сотни из них длились менее двух месяцев, и только на одном из сделанных раз в месяц снимков оказалось нечто необычное.
Учёные предложили дополнить стандартные процедуры этим новым алгоритмом. Кроме этого, они надеются выяснить природу хотя бы части событий, используя данные других инструментов, которые смотрели в нужную область неба «по своим делам». Делать уверенные выводы пока рано, но исследователи полагают, что самые короткие вспышки были связаны с «поеданием» звёзд трудноуловимыми чёрными дырами средней массы.
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