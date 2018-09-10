Нибиру приближается: загадочная планета провоцирует стихийные бедствия

Астрономам удалось рассчитать орбиту загадочной планеты Нибиру. По их мнению, скоро Земля буквально «расколется» от столкновения с космическим телом, передает «Вечерняя Москва».

Ученые утверждают, что человечество уже ощущает первые признаки приближения Нибиру. Это землетрясения, цунами и другие стихийные бедствия. Тайфун, причинивший Японии огромный ущерб, также может быть одним из них.

Специалисты занимаются поисками опасной планеты на протяжении нескольких лет, однако разглядеть ее не представляется возможным, поскольку она находится на недоступной нам обратной стороне Солнца.

Некоторые эксперты считают, что три с половиной тысячи лет назад Нибиру пролетела мимо Марса, после чего он превратился в безжизненную пустыню.

Напомним, первые упоминания о Нибиру встречались еще в шумерских летописях.

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