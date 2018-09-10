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Мослекторий покажет, как далеко зашло освоение космоса
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Мослекторий покажет, как далеко зашло освоение космоса 

Москва24 19 минут назад
Фото: Москва24
24 сентября в «Заповедном посольстве» парка «Зарядье» состоится лекция проекта «Мослекторий». Тема — «Шкала космических расстояний»
Над тем, как устроен наш мир и на что похожа наша планета со стороны, ломали голову еще античные ученые. Сияние и падение звезд, смена дня и ночи, наблюдения за Солнцем и Луной — первые открытия пугали и возбуждали еще больший интерес к тайнам мироздания.
За последние сто лет наука сделала огромный шаг вперед: человек побывал в открытом космосе и на Луне, ученые доказали, что жизнь на Марсе все-таки невозможна. Теперь ведущие специалисты из разных стран занимаются исследованием дальнего космоса.
Существуют ли планеты подобные нашей? Есть ли параллельные Вселенные? Наблюдает ли кто-то за нами из черных глубин космоса? Что видно в самые мощные телескопы? И скоро ли простые люди начнут летать в космос на экскурсии? О последних достижениях науки расскажет сотрудник астрокосмического центра Физического института имени Лебедева РАН, автор и ведущий канала «Улица Шкловского» в YouTube Вячеслав Авдеев.
Прямую трансляцию смотрите 24 сентября в 19:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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