МЧС России увеличит количество центров космического мониторинга

Центры космического мониторинга выполняют функции приема и обработки снимков со спутников. В настоящее время МЧС России использует оперативные данные дистанционного зондирования Земли от 8 российских и 10 зарубежных аппаратов.

С начала года с помощью системы космического мониторинга получено, обработано и передано в регионы более 12 тысяч снимков по пожароопасной обстановке. До конца 2018 года запланирован запуск еще двух космических аппаратов серии «Канопус».

Подобная работа проводится со всеми регионами — снимки, поступающие из космоса, ежедневно обрабатываются и передаются в субъекты, где выявляются случаи возгорания. Это позволяет получить информацию о происшествии на ранней стадии. Пожар удается не только своевременно обнаружить, но ликвидировать с минимальными усилиями и без значительного ущерба.

Вся работа по развитию системы космического мониторинга проводится в рамках реализации Федеральной космической программы на 2016-2025 годы в интересах МЧС России. Одно из ее направлений — расширение сети центров приема и обработки космической информации на базе Центров управления в кризисных ситуациях территориальных органов МЧС России.

Сейчас действуют 4 центра космического мониторинга. До 2020 года планируется открыть еще два центра. Данная работа позволит принимать данные со всех космических аппаратов, используемых в интересах МЧС России. Кроме того запланировано дооснащение имеющихся станций приема космической информации новым оборудованием. Благодаря этому увеличится частота поступления данных космического мониторинга со всей территории РФ.