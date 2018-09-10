Меркурий оказался одной из редчайших планет Вселенной 

Ближайшая к Солнцу планета Меркурий до сих пор удивляет астрономов своими крайностями.
Ее день длится дольше года. Сторона, обращенная к светилу, раскалена, а обратная погружена в невероятный холод, сообщает Universe Today.
Меркурий остается одной из самых мало изученных и непонятных планет в нашей системе. Хотя она обладает твердой сушей, как Земля, Венера и Марс, количество железа в ее недрах значительно больше, чем у «соседей».
Анализ показал, что ядро Меркурия составляет около 42% объема (у Земли — 17%). Существует две теории, объясняющие этот феномен. Согласно первой, крупное ядро с огромным содержанием железа сформировалось с самого начала. Близость к Солнцу могла вызвать ситуацию, когда металлы конденсировались внутри планеты, а скалистые породы выталкивало наружу. Либо Меркурий возник в другом месте, более богатом металлами, и затем как-то занял свое место в системе.
Вторая теория гласит, что мантия Меркурия изначально была гораздо больше, и размеры ядра были пропорциональны ей. Но в результате какого-то катаклизма планета утратила часть оболочки.
Ученые из Цюрихского университета решили проверить второй вариант. Они создали несколько сценариев, чтобы выбрать наиболее правдоподобный, учтя и возможные столкновения с более крупными объектами, и охлаждение самой планеты.
Оказалось, что формирование Меркурия в его нынешнем виде в результате ударов извне возможно, но не слишком вероятно. На финальный результат влияет множество факторов: состояние самой планеты до катаклизма, состав «ударного элемента», место, мощность и даже угол столкновения.
Космические «ДТП» в юной Солнечной системе были не редкостью. Именно они стали причиной появления Луны, ретроградного вращения Венеры и экстремального наклона оси Урана. Но случалось ли такое с Меркурием — ученые не смогли ни доказать, ни опровергнуть.
Важно отметить, что к настоящему времени ученые открыли всего несколько экзопланет, подобных Меркурию. Возможно, образование объектов такого типа — крайне редкое явление во Вселенной.
Ранее ученые пришли к выводу, что кратеры Меркурия могут быть набиты льдом. Следовательно, запасы воды на планете гораздо более объемны, чем раньше считалось.
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