На Ямале собрали самую большую коллекцию останков древней фауны

Археологи собрали на Гыданском полуострове богатейшую коллекцию костей мамонтов и других древних животных. Теперь это одно из крупнейших местонахождение останков мамонтовой фауны в Арктике.

— В ходе экспедиции российские и чешские ученые собрали 1418 костей, из которых 1281 принадлежит 13 видам млекопитающих. Львиную долю представляют костные останки северного оленя. Есть многочисленные кости мамонта, лошади, овцебыка и бизона. Также найдены останки зайца, волка, песца, бурого медведя, пещерного льва и грызунов. Оставшиеся 121 находка относятся к птицам или млекопитающим, которых на сегодняшний день ученые не смогли определить, — говорится в сообщении пресс-службы Научного центра изучения Арктики.

Как отмечает руководитель экспедиции, старший научный сотрудник УрО РАН Павел Косинцев , среди останков взрослых особей были найдены и кости новорожденных. Из этого ученые сделали вывод о том, что место исследования было территорией размножения животных около 50 тысяч лет назад.

Исследователи отметили, что, судя по всему, останков на полуострове гораздо больше, чем удалось добыть. Площадь для раскопок сократилась из-за повышенного уровня воды в этом году.

До нынешней экспедиции самой большой коллекцией считалась та, что была собрана в 1999 году на Новосибирских островах. Тогда было найдено 1019 экземпляров костей.