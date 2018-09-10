В Тихоокеанском желобе нашли неизвестных науке рыб

Ученые из Ньюкаслского университета обнаружили три новых вида глубоководных рыб. Важное открытие было сделано в ходе изучения Перуанско-Чилийского желоба — это длиннейшая в мире подводная впадина, расположенная в Тихом океане у западного побережья Южной Америки.

Рыбы, обитающие на глубине восьми тысяч метров, приспособились к постоянному отсутствию света, холоду и огромному давлению. Их длина не превышает 30 сантиметров, тела выглядят прозрачными и студенистыми. Единственная крошечная кость находится во внутреннем ухе, помогающем ориентироваться в пространстве, сообщает Sky News

Ученые отметили, что их форма не совсем типична для обитателей глубоких вод — нет ни острых зубов, ни выпученных глаз, как у рыбы-удильщика.

«Они выглядят так, словно улыбаются», — добавил участник исследования доктор Том Линли.

Новые виды получили неофициальное название «Атакамские морские слизни». Ученые разделили их по оттенкам: розовый, голубой и фиолетовый. Но этих обитателей морей еще только предстоит тщательно изучить.

По мнению специалистов, рыбы ушли на экстремальную глубину, чтобы спастись от хищников. В придонных слоях у них достаточно пищи — они выглядят активными и вполне упитанными.

Ранее сообщалось, что российские ученые обнаружили в акватории Сахалина неизвестную особь ядовитой рыбы фугу. Ее назвали «узорчатая рыба-собака».

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