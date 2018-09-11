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Одна из самых крупных магнитных бурь года проходит на Земле 11 сентября
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Одна из самых крупных магнитных бурь года проходит на Земле 11 сентября 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Фото: ТОП68
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Одна из самых крупных магнитных бурь в 2018 году проходит на Земле. Об этом сообщается во вторник на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).
"На Земле наблюдается одна из самых крупных магнитных бурь этого года", — говорится в сообщении. Как отмечают ученые, колебания магнитного поля начались в понедельник около 20:00 мск, тогда буря достигла уровня Kp=5 (из девяти возможных), что соответствует слабой магнитной буре. Она должна была закончиться до утра вторника, однако к 08:00 усилилась до магнитной бури среднего уровня, достигнув Kp=6.
"Событие, как это, в целом, характерно для космической погоды, носит общепланетарный характер и наблюдается сейчас сразу несколькими мировыми магнитными обсерваториями, расположенными на разных географических координатах. На настоящий момент буря является второй по силе в этом году и уступает лишь магнитной буре от 26 августа, когда индекс Kp достиг уровня 7. Таким образом, с интервалом всего 2 недели Земля испытала два наиболее сильных космических удара этого года", — отмечают астрономы.
Отмечается, что в настоящее время Земля проходит через плотный поток солнечного ветра со сложной структурой. По прогнозам ученых, для выхода из потока понадобится не менее 2-3 суток, однако ожидается, что пик бури пройдет сегодня. Предположительно, она завершится к концу дня.
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