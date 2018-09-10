Ученые НАСА доказали, что на Луне присутствует вода в замороженном виде

23 августа. PROCOMP.INFO — Признаки возможных ледяных залежей наблюдались годами, но только теперь ученые подтвердили, что они имеют «окончательное доказательство».

В течение многих лет наблюдения за естественным спутником Земли, показывали некоторые признаки воды, но чаще эти признаки объяснялись тем, что лунная почва необычно отражается. Однако теперь доказательства, собранные группой ученых, возглавляемой Шуаем Ли из университета Гавайев и университета Брауна, подтвердили реальность ледяных отложений на дне лунных кратеров на северном и южном полюсах Луны.

Это не кристально чистый лед, а мутный, смешанный с большим количеством лунной пыли и спрятанный в кратерах, где прямой солнечный свет не может дотянуться до его таяния. Ли сказал AFP , что в отличие от предыдущих признаков это окончательный ответ на вопрос, есть ли вода на Луне.

Скопления водяного льда, скорее всего, древние, пролежали там много-много лет при очень холодной температуре -157 градусов Цельсия.

Они были впервые обнаружены космическим аппаратом «Чандраян-1», запущенным в 2008 году индийской организацией космических исследований. Используя данные из прибора NASA «Минералогический картограф луны» (M3), можно было найти конкретные сигнатуры водяного льда в лунных кратерах, сообщило NASA AFP в своем заявлении.

Точное количество льда определить невозможно, так как приборы смогли собрать данные всего лишь с нескольких миллиметров поверхности. Ученые из Гавайского Института геофизики и Планетологии предположили, что лучший способ узнать больше о месторождении — отправить роботизированный марсоход за образцами.

Заявление НАСА также подтвердило, что льда достаточно, чтобы утверждать, что «вода, возможно, будет доступна в качестве ресурса для будущих экспедиций, чтобы исследовать и даже оставаться на Луне», намекая в сторону возможных лунных колоний.

Американское космическое агентство намерено вернуться к дальнейшим исследованиям Луны в ближайшие годы, включая отправку астронавтов на поверхность спутника впервые с момента последней миссии Аполлона в 1970-х годах. Будущее исследование поможет определить, сколько льда на Луне, подходит ли лед для возможных лунных колоний и является ли лед естественным или прибыл с кометами или астероидами. Ответ на последний вопрос может дать больше информации об истории спутника Земли — и о самой Земле.