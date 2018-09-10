Астрономы идентифицируют одни из старейших галактик во Вселенной

17 августа. PROCOMP.INFO — Астрономы определили некоторые из самых ранних галактик во Вселенной.

Команда из Института вычислительной космологии Даремского университета и Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики нашли доказательства того, что самые слабые галактики-спутники, вращающиеся вокруг нашей Галактики Млечный Путь, являются одними из самых первых галактик, которые сформировались в нашей Вселенной.

Ученые, работающие над этим исследованием, описали находку как «чрезвычайно захватывающую», объясняя, что нахождение некоторых из самых ранних галактик Вселенной, вращающихся вокруг Млечного Пути, «эквивалентно нахождению останков первых людей, которые населяли землю».

Результаты исследований группы показывают, что галактики, включая Segue-1, Bootes I, Tucana II и Ursa Major I, на самом деле являются одними из первых галактик, когда-либо созданных, которым, как считается, более 13 миллиардов лет.

Когда Вселенной было около 380 000 лет, образовались самые первые атомы. Это были атомы водорода, простейший элемент периодической таблицы. Эти атомы собирались в облака и постепенно начинали остывать и оседать в небольшие сгустки или «ореолы» темной материи, возникшие в результате Большого Взрыва.

Эта фаза охлаждения, известная как «космические темные века», длилась около 100 миллионов лет. В конце концов газ, остывший внутри ореолов, стал неустойчивым и начал формировать звезды — это самые первые галактики, которые когда-либо формировались.

С образованием первых галактик Вселенная ворвалась в свет, положив конец космическому средневековью.

Доктор Саунак Бозе из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики в сотрудничестве с доктором Алисом Дизоном и профессором Карлосом Френком из Университета Дарема определил две популяции галактик-спутников, вращающихся вокруг Млечного Пути.

Первой была очень слабая популяция, состоящая из галактик, которые образовались во время «космического средневековья». Вторая была чуть более яркой популяцией, состоящей из галактик, которые сформировались сотни миллионов лет спустя, как только водород, который был ионизирован интенсивным ультрафиолетовым излучением, испускаемым первыми звездами, смог остыть в более массивные гало темной материи.

Профессор Карлос Френк, директор Института вычислительной космологии Даремского университета, сказал: «нахождение некоторых из самых первых галактик, которые сформировались в нашей Вселенной, вращающейся на заднем дворе Млечного Пути, является астрономическим эквивалентом нахождения останков первых людей, которые населяли землю. Это чрезвычайно захватывающе».

Доктор Алис Дизон, научный сотрудник университета Королевского общества при ICC, Даремский Университет, сказал: «это замечательный пример того, как наблюдения мельчайших карликовых галактик, проживающих в нашем Млечном пути, могут быть использованы для изучения ранней Вселенной».