Лукашенко убежден, что космическое будущее должно строиться в интересах всего мира

МИНСК , 10 сентября. / ТАСС /. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что космическое будущее стран должно строиться в интересах всего мира и на основе доверия. Об этом он заявил в понедельник, выступая на 31-м международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов (АУКП), который открылся в Минске.

"Убежден, что именно вместе, в тесном сотрудничестве, мы приблизимся к новым значимым вехам освоения Вселенной, только в интересах всего мира, доверяя друг другу, мы должны строить наше космическое будущее. Беларусь готова к диалогу и активному участию в мирных программах и проектах", — отметил Лукашенко. По его словам, «важно все достижения и накопленные в космической области знания направлять на благо людей». Президент отметил, что речь идет о решении проблем экологии, предупреждении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечении продовольственной безопасности и рационального землепользования, сохранении природных ресурсов, изучении внеземного пространства исключительно в мирных целях.

"Предстоит решить много задач дальнейшего освоения космоса, на повестке дня — новые полеты человека на Луну, пилотирование кораблей на Марс, поиск и исследование других пригодных для жизни планет", — сказал президент. По его словам, белорусская космическая отрасль уверенно развивается. «Мы успешно выпускаем оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала с особой гладкостью, аппаратуру для дистанционного зондирования, — сообщил он. — Совместно с российскими коллегами мы разрабатываем перспективные технологии, принимаем участие в создании нового космического аппарата».

В конгрессе принимают участие более 80 космонавтов из 17 стран — России, США, Китая, Казахстана, европейских государств, а также ученые, представители белорусских вузов, предприятий.

Ассоциация участников космических полетов — международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, была создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.