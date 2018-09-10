Учёные обнаружили около 500 загадочных взрывов в галактических ядрах

Миссия Гея специализируется на изучении Млечного пути. Помимо этого, параллельно происходит изучение экстрагалактических объектов. Система аппарата в автоматическом режиме отправляет на Землю отчёты о возникновении очередных вспышек или взрывов, которые называются транзиентами. На основании этого был подготовлен проект, в соответствии с которым Гею можно будет использовать и для обнаружения абсолютно всех взрывов в ядрах галактик.

Только за один год было обнаружено около пятисот таких кратковременных вспышек. И чем больше учёные наблюдают за ними, тем быстрее они подходят к разгадке тайны природы возникновения этих взрывов. Руководители нового проекта провели масштабное исследование, в результате которого оказалось, что автоматическая система смогла лишь пять раз вовремя предупредить о вспышках в галактических ядрах, хотя их произошло за изучаемый временной отрезок около пяти сотен. Отметим, что в основе исследовательского метода лежала математическая схема собственной разработки.

Авторы проекта отмечают, что исследования в этом направлении очень важны, ведь транзиенты нередко возникают тогда, когда Черные дыры поглощают звёзды галактик. Соответственно, получив больше данных, мы сможем найти эти самые Чёрные дыры, которые в состоянии покоя остаются незаметными для современных телескопов.