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Фосфор не всегда был на Земле: как элемент попал на нашу планету из Солнечной системы
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Фосфор не всегда был на Земле: как элемент попал на нашу планету из Солнечной системы 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Ещё со школьной скамьи нас учат тому, что фосфор является одним из самых важных элементов для жизнедеятельности не только человека, но и всего живого на нашей планете. Однако, учёные утверждают, что этот элемент не всегда был на Земле. Более того, его крайне мало в Солнечной системе.
Согласно очередным исследованиям, это химическое вещество было сконцентрировано в астероидах, которые перемещались в сторону главной звезды системы, и только потом частично достигло Земли. Учёные убеждены, что ввиду важности фосфора, как «кирпичика» для строительства живого, стоит ответственно подойти к местам его концентрации, так как это может помочь обнаружить признаки жизни внеземных цивилизаций.
В отличие от углерода, кислорода и азота фосфор практически не встречается в газообразной форме, соответственно, концентрируется он в горных породах астероидов. Эксперты полагают, что элемент в виде фосфина достиг Солнца, а после отдаления от звезды постепенно остывал, формируя нелетучие соединения, которые вновь возвращались к звезде и только потом достигали нашу планету. Пока что эта версия неподтверждённая, однако, по словам независимых экспертов, одна из наиболее вероятных. Для того, чтобы подтвердить эту гипотезу, необходимо более глубокое исследование комет во внешней части нашей системы.
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