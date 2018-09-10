Ещё
Как появилась Луна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как появилась Луна 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Новое исследование, опубликованное сегодня авторитетным научным журналом Nature, поставило под вопрос актуальность большинства существовавших прежде теорий о возникновении Луны. До настоящего момента наиболее вероятной причиной появления спутника считалось столкновение с Землей небольшого метеорита. Сейчас же оказывается, что воздействие извне было гораздо большим.
Одинокий волк
Одна из распространенных теорий гласит, что Луна — это самая настоящая планета, которая пришла в нашу систему извне и была притянута гравитацией Земли. Ученое сообщество относится к этой теории достаточно скептично, поскольку Луна не так уж и легка, чтобы подвергнуться такому влиянию нашей планеты. Однако, среди ученых есть и сторонники данной теории: они утверждают, будто масса спутника изменилась в большую сторону за счет космического мусора, собиравшегося вокруг него в течение нескольких миллиардов лет.
Искусственный спутник
По самой фантастической теории Луна представляет собой не что иное, как искусственный объект. Его якобы разместили у Земли с целью собрать достаточно данных о нашей цивилизации. Как ни странно, но эта идея тоже не возникла на пустом месте. Во время высадки американских астронавтов миссии Аполло-18 сейсмограф зафиксировал легчайшую вибрацию всей планеты — такие показания могла дать лишь полая сфера.
Современное толкование
И вот, наконец, самая последняя теория, считающаяся на данный момент наиболее состоятельной. Изучив образцы, привезенные с Луны, ученые склоняются к выводу, что наш спутник — это всего лишь огромный осколок Земли. Примерно четыре миллиарда лет назад в то место, где сейчас находится Тихий океан, ударила другая планета, размером с Марс. Отколовшийся осколок удалился на некоторое расстояние и остановился, удерживаемый гравитацией Земли.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина перехватила данные военных спутников РФ934
США могут ударить по силам РФ в Сирии625
РПЦ готовит жесткий ответ на автокефалию Украины103
Россия может получить свой «Суэцкий канал»101
Пугачева удивила поведением на главном событии Москвы26
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:35
Киркорова и Баскова распекли за «мерзкий трэш»
Шоу-бизнес
09:36
Памфилова оценила ситуацию с нарушениями на выборах
Политика
00:58
Киев поставил условие подачи воды в Крым
Политика Конфликты
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:09
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу
В мире
01:26
Грузовик протаранил кортеж Додона
В мире Происшествия
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение