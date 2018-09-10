Китайские ученые исследуют световое загрязнение при помощи спутника

Пекин, 10 сентября / Синьхуа / — Китайские ученые провели исследование светового загрязнения в ночное время с использованием отечественного спутника дистанционного зондирования. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Академии наук Китая /АНК/.

Научные сотрудники из Института дистанционного зондирования и цифровой Земли АНК оценили потенциал использования изображений, полученных космическим аппаратом Luojia-1 /"Лоцзя-1"/, для измерения засвечивания ночного неба искусственными источниками освещения.

Научно-экспериментальный спутник Luojia-1 с пространственным разрешением до 130 метров был запущен в космос 2 июня этого года.

По сравнению с наземными измерениями, дистанционное зондирование позволяет получить более масштабные и большие объемы данных по искусственному освещению, пояснили в институте.

По информации, Luojia-1 может обнаруживать более высокий динамичный диапазон и захватывать мелкие пространственные детали искусственного освещения.

Чрезмерное освещение в городах приводит к световому загрязнению, которое оказывает негативное влияние на поведение животных, здоровье человека, экологическую среду и астрономические наблюдения. Оно также тесно связано с экономическим развитием.