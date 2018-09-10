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Ученые: в Арктике зафиксировано рекордное потепление
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Ученые: в Арктике зафиксировано рекордное потепление 

Свободная пресса + ещё 1 1 час назад
Ученые сообщают, что по итогам прошлого года средняя годовая температура воздуха в арктической зоне России была выше нормы на 3,23 °С. Это рекордное потепление в XXI веке, которое может привести к серьезным последствиям.
Как сообщают «Известия», потепление можно считать критичным, так как оно будет продолжаться и приведет к таянию ледников в Северном Ледовитом океане.
Максимальный отрыв от температурной нормы был зафиксирован в Восточном секторе российской Арктики (территория Якутии и Чукотки): там средняя температура за год превысила норму на 4,07 °С.
Ранее «СП» писала, что океанографы утверждают, что под верхним слоем морской воды в Арктике находятся значительные объемы теплой и соленой воды. По мнению исследователей, эта вода рано или поздно поднимется к поверхности океана, что, в свою очередь, ускорит процесс таяния полярных льдов.
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