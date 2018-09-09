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Ученые создали устройство для управления тараканом
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Ученые создали устройство для управления тараканом 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Движения насекомого контролировались с помощью электронных импульсов.
Американские ученые разработали специальную электронную плату, с помощью которой можно управлять движениями таракана. Эта возможно, благодаря стимуляции нервных окончаний насекомого.
Отметим, что особенностью этой разработки является то, что плата сможет записывать движения насекомого и запоминать температуру окружающей среды.
Идея создания устройства для стимуляции нейронов живого организма не нова. Обычно для этого применяют электрический ток с определенной частотой импульсов и напряжением. Иногда для воздействия на нейроны применяют световые волны. Трудность при создании таких приборов состояла в том, что оно не должно быть громоздким, чтобы не мешать свободному перемещению насекомого.
Эксперты из Коннектикутского университета разработали устройство, способное фиксировать движения мадагаскарского шипящего таракана. Основу платы составляет микропроцессор, на который поступает информация о движениях насекомого.
С помощью электрических импульсов в мозг таракана поступает ложная информация о том, что перед ним препятствие и его следует обойти.
В дальнейшем эксперты планируют разработать такую систему, чтобы можно было проложить маршрут для таракана в заданную точку, сообщили на сайте CCN 2018.
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