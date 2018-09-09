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Черный принц: инопланетный спутник, который вращается у Земли тысячи лет
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Черный принц: инопланетный спутник, который вращается у Земли тысячи лет 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Уже сейчас на орбите Земли летает примерно 15 тысяч искусственных спутников. Все они созданы людьми для коммерческих и научных целей. Все, кроме одного — спутника Черный принц, о происхождении которого ученые спорят десятки лет.
Впервые о загадочном объекте на орбите узнал астроном-любитель Стив Слейтон. Исследователя удивила скорость небесного тела черного цвета, что делало его полностью незаметным на фоне темного неба.
Только 20 лет спустя советские радиофизики смогли подтвердить существование объекта. Оказалось, что так называемый «Черный принц» имеет температуру свыше 200 градусов по Цельсию. Американский ученый Том Эриксон предположил: таинственный спутник покрыт слоем графита и потому невидим для радиоволн.
История «Черного принца» полна неточностей. В 1998 году астронавты с «Индевор» сумели сделать несколько снимков загадочного объекта: в научной среде принято считать, что это обломки искусственного происхождения. Так ли это на самом деле, пока не понятно.
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