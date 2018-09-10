Ученый-планетолог намерен вернуть Плутону статус планеты

Стоит ли Плутону вернуть статус планеты? Ученый UCF Филип Метцгер уверен, что да. По крайней мере, он обстоятельно доказывает свою точку зрения в своем новом исследовании.

В 2006 году Международный астрономический союз, в который входила группа экспертов по астрономии со всего мира, установил определение планеты, согласно которой планета должна обладать самой высокой гравитационной силой на определенной орбите. Так как гравитация Нептуна влияет на соседнюю планету Плутон, а Плутон разделяет свою орбиту с ледяными телами и другими объектами в поясе Койпера, то согласно этому определению Плутон уже нельзя считать планетой.

В новом исследовании, опубликованном в среду в журнале Icarus, планетарный ученый UCF Филипп Мецгер, который работает в Институте Флориды во Флориде, сообщил, что этот стандарт классификации планет не поддерживается в исследовательской литературе.

Мецгер, который является ведущим автором исследования, рассмотрел научную литературу за последние 200 лет и нашел только одну публикацию (начиная с 1802 года) в которой было использовано требование клиринговой орбиты для классификации планет, и которая основывалась на неопровержимых рассуждениях.

Он сказал, что спутники Сатурна, такие как Титан и Европа Юпитера, регулярно называют планетами со времен Галилея.

«Оказывается определение «планеты» IAU как фундаментального объекта планетарной науки, основано на концепции, которую никто не использует в своих исследованиях», — сказал Мецгер. «И только из-за этого мы теряем вторую по сложности и интересу планету в нашей Солнечной системе. Теперь у нас есть список из более 100 недавних примеров ученых планетологов, использующих слово „планета“ таким образом, что это ставит под сомнение определение IAU, но при этом они все равно настаивают на функциональной обоснованности определения. Но определение очень небрежно. Они не сказали, что они подразумевают под очищением орбиты. Если говорить об этом в буквальном смысле, то можно сказать, что планет и вовсе не существует, так как ни одна из планет не способна полностью очистить свою орбиту».

Планетолог указал на то, что обзор литературы отмечает разделение между планетами и другими небесными телами, такими как астероиды, в начале 1950-х годов, когда Джерард Койпер опубликовал статью, в которой было сделано различие, основанное на способах их формирования.

«Мы показали, что это ложное историческое утверждение», — сказал Кирби Руньон из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса , соавтор исследования. «Ошибочно применять такие аргументы в отношении Плутона. Как правильно отметил Метцгер, определение планеты должно основываться на ее внутренних свойствах, а не на тех, которые могут меняться, например, — динамика орбиты планеты».

По мнению Мецгера, орбита планеты — это динамическая величина. Ученый настаивает на том, что нужно классифицировать планету на основе ее размера и гравитации, которая позволяет поддерживать ее в сферической по форме. Плутон имеет подземный океан, многослойную атмосферу, органические соединения, свидетельства древних озер и несколько спутников, что, по мнению планетолога, позволяет обозначить этот объект более динамичным и живым нежели Марс и даже более геологически сложным нежели Земля.