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Плутон снова назвали планетой
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Плутон снова назвали планетой 

Lenta.ru + ещё 4 11 минут назад
Фото: Lenta.ru
Астрономы Университета центральной Флориды (США) пришли к выводу, что новое определение термина «планета», под которое не попал Плутон, является ошибочным. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
24 августа 2006 года Международный астрономический союз (МАС) предложил называть планетами только те объекты, что удовлетворяют трем основным критериям: вращаются вокруг Солнца, имеют шаровидную форму и способны своей гравитацией очистить окрестности своей орбиты от других небесных тел. Плутон не удовлетворяет третьему условию, поскольку в относительной близости от него находится множество других объектов пояса Койпера.
Однако в новой работе специалисты показали, что третий критерий не используется в астрономических исследованиях. Наоборот, многие ученые в своих работах называют планетами объекты, которые не соответствуют определению МАС, в том числе крупные спутники Сатурна (Титан) и Юпитера (Европа). Кроме того, само условие «чистой» орбиты является спорным, поскольку рядом с любой планетой, даже газовыми гигантами, проходят орбиты комет и астероидов.
Таким образом, астрономы рекомендуют вновь отнести Плутон к планетам, а ключевым критерием оставить шаровидную форму. По словам ученых, сила гравитации, достаточная для того, чтобы сделать объект круглым, на каком-то этапе эволюции тела инициирует геологические процессы. Бывшая «девятая» планета обладает подземным океаном и многослойной атмосферой, что делает ее почти такой же сложной в геологическом плане, как и Земля.
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