В США предупредили об угрозе разрушительных мегацунами

В качестве примера ученые привели случай, произошедший в 2015 году на Аляске , когда оползень спровоцировал волну высотой сто восемьдесят два метра. Об этом ЧП писало издание Science Alert. Анализируя случившееся, эксперты пришли к выводу, что к столь катастрофическому явлению привело таяние Тиндаля — ледника, расположенного во фьорде Таан. За тридцать лет — с 1961 1991 годы — льды отступили здесь на шестнадцать километров, уменьшившись при этом в толщине на три сотни метров. Опора, поддерживающая склон горы, исчезла и произошел оползень. «В условиях небольшого фьорда он породил огромную волну, двигавшуюся со скоростью почти в сотню километров в час», — отметили сотрудники Вашингтонского университета в Такоме.

И хотя в случае с цунами на юго-востоке Аляски не было человеческих жертв, ученые полагают, что они вполне могут быть в дальнейшем. Ведь подобные цунами будут повторяться. «Если бы во фьорде находился туристический лайнер, жертвы были бы значительными», — поделились своим мнением ученые.