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В США предупредили об угрозе разрушительных мегацунами
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В США предупредили об угрозе разрушительных мегацунами 

Газета.Ru 49 минут назад
Ускорение глобального потепления приведет к тому, что в мире будут все чаще будут возникать невероятно разрушительные «мегацунами». С таким предупреждением выступили исследователи из Соединенных Штатов Америки, передает ФБА «Экономика сегодня».
В качестве примера ученые привели случай, произошедший в 2015 году на Аляске, когда оползень спровоцировал волну высотой сто восемьдесят два метра. Об этом ЧП писало издание Science Alert. Анализируя случившееся, эксперты пришли к выводу, что к столь катастрофическому явлению привело таяние Тиндаля — ледника, расположенного во фьорде Таан. За тридцать лет — с 1961 1991 годы — льды отступили здесь на шестнадцать километров, уменьшившись при этом в толщине на три сотни метров. Опора, поддерживающая склон горы, исчезла и произошел оползень. «В условиях небольшого фьорда он породил огромную волну, двигавшуюся со скоростью почти в сотню километров в час», — отметили сотрудники Вашингтонского университета в Такоме.
И хотя в случае с цунами на юго-востоке Аляски не было человеческих жертв, ученые полагают, что они вполне могут быть в дальнейшем. Ведь подобные цунами будут повторяться. «Если бы во фьорде находился туристический лайнер, жертвы были бы значительными», — поделились своим мнением ученые.
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