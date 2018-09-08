В Великобритании заявили, что сушилки для рук очень опасны

То, что сушилки для рук распространяют опасные для здоровья бактерии, установила международная группа ученых, передает ФБА «Экономика сегодня»

Италии и Во время исследования ученые замеряли уровни загрязнения бактериями в туалетах в больницах Великобритании Франции . Они брали образцы из воздуха, с пола и потолка. В результате более грязными оказались помещения, в которых использовались сушилки для рук, а не полотенца.

По словам профессора Марка Уилкокса, сушилки создают аэрозоль, который загрязняет помещение, включая само устройство, раковины, пол и другие поверхности. Он заявил, что для заражения стоит лишь на долю секунды прикоснуться к поверхности.

Опасные бактерии, которые подстерегают людей в помещениях с сушилками для рук — кишечная палочка, золотистый стафилококк и многие другие.