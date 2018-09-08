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Ученые раскрыли тайну «человека на луне»
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Ученые раскрыли тайну «человека на луне» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Долгое время загадка узора, похожего на человеческое лицо, оставалась неразгаданной.
Специалисты из Ратгерского университета рассказали о причине возникновения светлых узоров на поверхности Луны.
Ученые установили, что «лунные вихри» вызваны магнитной аномалией, но при этом не все области сильного магнитного поля являются причиной появления узоров вокруг себя.
Известно, что сама Луна не создает глобальное магнитное поле. Из-за этого причину этого явления на поверхности спутника долгое время не могли установить. Так, многие задавались вопросом, откуда на луне возникли причудливые узоры, некоторые из них напоминали человеческое лицо.
Теперь исследователи установили, что вихри должны появляться либо рядом, либо над источником магнитного поля, располагающегося под поверхностью спутника. Считается, что источники находятся неглубоко и выглядят как вертикальные «лавовые трубки», которые возникают при остывании стекающей с вулканы лавы, проинформировали на сайте Science Alert.
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