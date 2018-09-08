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На Сатурне обнаружили странный шестиугольный шторм
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На Сатурне обнаружили странный шестиугольный шторм 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Космический аппарат «Кассини» заснял одно из самых странных явлений Солнечной системы. На Сатурне обнаружился огромный шторм правильной шестиугольной формы. Ученые считают, что он может быть двойным.
Вихрь в виде гексагона имеет диаметр в 25 тысяч километров и находится на северном полюсе Сатурна. На сегодняшний день строгого научного объяснения явлению нет. Проще говоря, астрономы понятия не имеют, что формирует такую правильную форму вихря.
Что самое удивительное, вихрь имеет двойную структуру. Это значит, что в нижних слоях атмосферы возник точно такой же, правильной шестиугольной формы шторм, но что повлияло на его появление все так же не понятно.
Кроме того, недавно вихрь без видимых к тому причин поменял ненадолго свой цвет. Шторм бушует уже несколько сотен лет — астрофизикам только предстоит выяснить, откуда взялась сила, способная поддерживать воронку таких размеров.
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