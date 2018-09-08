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В Хэбэе найдены останки динозавров возрастом 130 млн лет
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В Хэбэе найдены останки динозавров возрастом 130 млн лет 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Шицзячжуан, 8 сентября /Синьхуа/ — Китайские ученые обнаружили несколько фрагментов останков динозавров в северокитайской провинции Хэбэй. Об этом сообщили в пятницу местные власти.
Фрагменты, рассеянные по деревне Лицилун уезда Фэннин, были найдены в октябре прошлого года.
Раскопки были одобрены местными властями в августе и начались во вторник.
Ученые предполагают, что динозавры принадлежали к ранее неизвестному виду и достигали порядка 7-10 метров в длину. По словам исследователей, возраст останков составляет примерно 130 млн лет.
Сообщается, что в настоящий момент раскопки продолжаются и продлятся около 2-х лет.
Останки динозавров были обнаружены в деревне в 2014 г. Помимо того, в уезде также находили останки древних птиц и рыб. -0-
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