В Хэбэе найдены останки динозавров возрастом 130 млн лет

Шицзячжуан, 8 сентября / Синьхуа / — Китайские ученые обнаружили несколько фрагментов останков динозавров в северокитайской провинции Хэбэй. Об этом сообщили в пятницу местные власти.

Фрагменты, рассеянные по деревне Лицилун уезда Фэннин, были найдены в октябре прошлого года.

Раскопки были одобрены местными властями в августе и начались во вторник.

Ученые предполагают, что динозавры принадлежали к ранее неизвестному виду и достигали порядка 7-10 метров в длину. По словам исследователей, возраст останков составляет примерно 130 млн лет.

Сообщается, что в настоящий момент раскопки продолжаются и продлятся около 2-х лет.

Останки динозавров были обнаружены в деревне в 2014 г. Помимо того, в уезде также находили останки древних птиц и рыб. -0-