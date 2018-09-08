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Франция поможет Индии в запуске первой пилотируемой космической миссии
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Франция поможет Индии в запуске первой пилотируемой космической миссии 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен — РИА Новости. Французский Национальный центр космических исследований (CNES) готов оказать помощь Индии в подготовке к запуску первой пилотируемой миссии в космос, заявил агентству IANS глава организации Жан-Ив Ле Галь.
"Поскольку Франция уже разработала необходимые технологии и средства для пилотируемой космической миссии, будет создана рабочая группа, которая поделится с индийской стороной знаниями в сфере космической медицины, медицинского контроля за астронавтами и других", — сказал Ле Галь, принимающий участие в международной космической выставке в Бангалоре.
Как сообщил ранее журналистам глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван, члены первого национального космического экипажа Индии пройдут подготовку в одном из иностранных государств. В качестве возможных вариантов назывались Германия, США и Россия.
Индия развивает собственную космическую программу с 1947 года, сразу после получения страной независимости. Работа ведется под руководством правительственного департамента космических исследований. Непосредственная организация работ по координации деятельности различных организаций и фирм в рамках национальной комической программы, а также созданию ракетно-космической техники возложена на ISRO (до 1969 года — Индийский национальный комитет космических исследований).
На сегодняшний день организация уже активно разрабатывает космическое оборудование, скафандры, а также питание для астронавтов. Также ведется активная работа над созданием собственных пилотируемых кораблей. Как анонсировал ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди, до 2022 года страна планирует произвести запуск первой национальной пилотируемой миссии в космос. Космический корабль уже получил имя «Гаганьян», что в переводе означает «небесный корабль».
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