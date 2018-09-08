Франция поможет Индии в запуске первой пилотируемой космической миссии

НЬЮ-ДЕЛИ , 8 сен — РИА Новости . Французский Национальный центр космических исследований (CNES) готов оказать помощь Индии в подготовке к запуску первой пилотируемой миссии в космос, заявил агентству IANS глава организации Жан-Ив Ле Галь.

"Поскольку Франция уже разработала необходимые технологии и средства для пилотируемой космической миссии, будет создана рабочая группа, которая поделится с индийской стороной знаниями в сфере космической медицины, медицинского контроля за астронавтами и других", — сказал Ле Галь, принимающий участие в международной космической выставке в Бангалоре

Как сообщил ранее журналистам глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван, члены первого национального космического экипажа Индии пройдут подготовку в одном из иностранных государств. В качестве возможных вариантов назывались Германия, США и Россия.

Индия развивает собственную космическую программу с 1947 года, сразу после получения страной независимости. Работа ведется под руководством правительственного департамента космических исследований. Непосредственная организация работ по координации деятельности различных организаций и фирм в рамках национальной комической программы, а также созданию ракетно-космической техники возложена на ISRO (до 1969 года — Индийский национальный комитет космических исследований).