Почему коров можно использовать в качестве компаса

Наверняка многие еще из школьной программы помнят о том, что определить стороны света легко с помощью деревьев. Как правило, мох на коре растет с северной стороны. Однако недавно ученые выяснили, что в качестве компаса можно использовать не только растительность, но и животных, а в частности обычных коров.

Снимки со спутников

Ученые уже давно заметили, что некоторые представители фауны прекрасно ориентируются в пространстве. Одними из первых объектов изучения данного феномена стали птицы, которые, как выяснилось, чувствуют магнитное поле Земли и, благодаря этому, безошибочно улетают на юг и возвращаются обратно. Однако о том, что аналогичной способностью могут обладать и млекопитающие, исследователям стало известно совсем недавно. Невероятному открытию поспособствовали современные технологии, а именно сервис Google Earth. Как сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences, немецкие и чешские эксперты обнаружили, что особи в коровьих стадах, запечатленных на снимках, стоят одинаково, то есть голова или круп каждой коровы обращены строго на юг или строго север.

Построение коров

Изучению подверглись более 8-ми тысяч коров, зафиксированных на пастбищах на более чем 300 снимках Google Earth. Ученые из Чехии и Германии Х. Бурда и С. Бегаль установили, что подавляющее большинство представительниц крупного рогатого скота все время смотрят либо на юг, либо на север, третьего не дано. Причем, согласно наблюдениям, Европейские и Азиатские коровы имеют самые точные внутренние компасы и могут отклониться всего на 1-2 градуса в сторону. С толку их способны сбить только линии электропередач. Для того, чтобы доказать, что коровы пасутся в положении тела «север-юг» вовсе не случайно, Бурда и Бегаль воспользовались тестом Рэлея. Этот тест позволяет определить, насколько полученные в результате того или иного исследования статистические данные не являются обычным совпадением. Проверка показала, что случай здесь не играет никакой роли с вероятностью 99,999999%.

Где компас?

Тем не менее, чешские специалисты на этом не остановились. Они принялись следить и за дикими парнокопытными, а точнее за оленями, обитающими в родных для ученых лесах. Оказалось, что олени точно так же, как и домашние коровы, вытягивают свои тела строго по направлению «север-юг». Отклонялись от этого положения лишь те животные, которые, по мнению экспертов, выполняли роли охранников стада и по долгу службы обязаны были менять позы. Примечательно, что германские и американские исследователи уже выяснили, благодаря какому органу ориентируются птицы. Такая особенность выражена у пернатых в связи с деятельностью определенной зоны мозга, которая отвечает за сигналы, идущие от органов зрения, то есть от глаз, где имеется белок криптохром. Птицы с намеренно разрушенной учеными областью мозга оказались абсолютно беспомощны. А вот, где находится аналогичный компас у коров, специалисты пока не нашли.