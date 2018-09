Почему коров можно использовать в качестве компаса 

Наверняка многие еще из школьной программы помнят о том, что определить стороны света легко с помощью деревьев. Как правило, мох на коре растет с северной стороны. Однако недавно ученые выяснили, что в качестве компаса можно использовать не только растительность, но и животных, а в частности обычных коров.

Снимки со спутников

Ученые уже давно заметили, что некоторые представители фауны прекрасно ориентируются в пространстве. Одними из первых объектов изучения данного феномена стали птицы, которые, как выяснилось, чувствуют магнитное поле Земли и, благодаря этому, безошибочно улетают на юг и возвращаются обратно. Однако о том, что аналогичной способностью могут обладать и млекопитающие, исследователям стало известно совсем недавно. Невероятному открытию поспособствовали современные технологии, а именно сервис Google Earth. Как сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences, немецкие и чешские эксперты обнаружили, что особи в коровьих стадах, запечатленных на снимках, стоят одинаково, то есть голова или круп каждой коровы обращены строго на юг или строго север.