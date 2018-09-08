Ученые из Красноярска изобрели топливо из водорослей с илом

В рамках «Экосмотра-2018», который проходит в Красноярске , ученые региона сделали новое открытие. Деятели науки придумали топливо из водорослей с илом. Об этом сообщил сайт «Столица 24».

Горючее из растений оказалось безвредным и возобновляемым. Такое открытие значительно сохранит и улучшит экологическое состояние природы.

На мероприятии ученые представили 11 проектов, каждый из них уже находится в стадии разработки. Участники форума уверены, что все проблемы с окружающей средой решаемы, если вовремя заняться вопросом улучшения условий жизни людей.