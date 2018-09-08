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Ученые из Красноярска изобрели топливо из водорослей с илом
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Ученые из Красноярска изобрели топливо из водорослей с илом 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В рамках «Экосмотра-2018», который проходит в Красноярске, ученые региона сделали новое открытие. Деятели науки придумали топливо из водорослей с илом. Об этом сообщил сайт «Столица 24».
Горючее из растений оказалось безвредным и возобновляемым. Такое открытие значительно сохранит и улучшит экологическое состояние природы.
На мероприятии ученые представили 11 проектов, каждый из них уже находится в стадии разработки. Участники форума уверены, что все проблемы с окружающей средой решаемы, если вовремя заняться вопросом улучшения условий жизни людей.
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