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Сушилки для рук признаны опасными для здоровья
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Сушилки для рук признаны опасными для здоровья 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Главный региональный
Cушилки для рук распространяют опасные для здоровья бактерии. К такому выводу пришла международная группа ученых.
Специалисты провели исследование в больничных туалетах в Британии, Франции и Италии.
Результаты, опубликованные на портале Medical Xpress, показали, что сушилки для рук распространяют кишечную палочку, золотистый стафилококк и многие другие опасные для здоровья патогенные бактерии.
Ученым также удалось доказать, что помещения с сушилками были в пять раз грязнее, чем туалеты, где пользовались бумажными полотенцами.
«Сушилки создают аэрозоль, который загрязняет помещение, включая само устройство, раковины, пол и другие поверхности», — заявил профессор Марк Уилкокс, отметив, что для заражения достаточно секундного контакта с загрязненной поверхностью.
Ранее News.ru писал о том, что ученые из Центра биотехнологий имени Кинана при Больнице Архангела Михаила в Канаде составили список продуктов, которые могут защитить человека от сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование показало, что рацион питания с высоким содержанием ненасыщенных жиров помогает предотвратить инфаркт.
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