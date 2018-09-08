Сушилки для рук признаны опасными для здоровья

Cушилки для рук распространяют опасные для здоровья бактерии. К такому выводу пришла международная группа ученых.

Специалисты провели исследование в больничных туалетах в Британии, Франции и Италии

Результаты, опубликованные на портале Medical Xpress, показали, что сушилки для рук распространяют кишечную палочку, золотистый стафилококк и многие другие опасные для здоровья патогенные бактерии.

Ученым также удалось доказать, что помещения с сушилками были в пять раз грязнее, чем туалеты, где пользовались бумажными полотенцами.

«Сушилки создают аэрозоль, который загрязняет помещение, включая само устройство, раковины, пол и другие поверхности», — заявил профессор Марк Уилкокс, отметив, что для заражения достаточно секундного контакта с загрязненной поверхностью.