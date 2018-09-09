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В Антарктиде нашли мумии вымерших пингвинов
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В Антарктиде нашли мумии вымерших пингвинов 

Мир24 + ещё 7 21 минуту назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Китайские ученые из Университета науки и технологий нашли под снегами на побережье Восточной Антарктиды сотни мумий пингвинов. По предварительным данным, нелетающие птицы погибли 750 лет назад, сообщает Journal of Geophysical Research.
Находка была сделана на полуострове Лонг. Зоологи полагают, что пингвины массово вымерли из-за изменения климата. По их мнению, большое количество летних осадков, а также таянье снега могло привести к переохлаждению птиц.
Ученые отмечают, что и сегодня над пингвинами нависла угроза вымирания, так как климатические условия современности также подвержены изменениям.
Ранее сообщалось о резком сокращении крупнейшей в мире колонии королевских пингвинов, которые живут на острове Кошон в архипелаге Крозе в субантарктическом регионе. Оказалось, что за последние 35 лет их популяция стала меньше более чем на 80%.
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