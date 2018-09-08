Ученые разгадали тайну кладбища пингвинов в Антарктиде

Китайские ученые из Университета науки и технологий разгадали тайну кладбища пингвинов на полуострове Лонг в Антарктиде. Об этом сообщило ИА Nation News.

Профессора смогли объяснить, почему на полуострове под слоем снега лежат сотни мумий птиц. Пернатые погибли 750 и около 200 лет назад. По мнению ученых, в тех местах гнездились колонии пингвинов Адели . Там они нашли многочисленные останки птиц.

Специалисты изучили мумии и поняли, что пингвины умирали в Антарктиде массово. Морские птицы могли погибнуть из-за резкого ухудшения погодных условий. На полуострове тогда таяли ледники. Из-за этого у них могла развиться гипотермия.

Профессора считают, что в ближайшее возможно очередное массовое вымирание птиц в Антарктиде. Причина кроется в климатических изменениях.