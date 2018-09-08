Трупы вымерших сотни лет назад пингвинов‍ нашли ученые

Птицы погибли 750 лет назад.

Ученые из Китая обнаружили сотни мумий пингвинов, погребенных под снегами на побережье Восточной Антарктиды. Об этом сообщает Journal of Geophysical Research.

Специалисты уверены: птицы погибли 750 лет назад. Зоологи отмечают, что вымирание носило массовый характер.

В качестве наиболее вероятной причины гибели птиц исследователи называют резкое ухудшение погодных условий. В частности, к печальному исходу могло привести значительное число осадков и таяние льдов.

Кстати, недавно стало известно о том, что омары устроили драку с пингвинами за выживание (подробнее…)