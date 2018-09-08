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Трупы вымерших сотни лет назад пингвинов‍ нашли ученые
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Трупы вымерших сотни лет назад пингвинов‍ нашли ученые 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Птицы погибли 750 лет назад.
Ученые из Китая обнаружили сотни мумий пингвинов, погребенных под снегами на побережье Восточной Антарктиды. Об этом сообщает Journal of Geophysical Research.
Специалисты уверены: птицы погибли 750 лет назад. Зоологи отмечают, что вымирание носило массовый характер.
В качестве наиболее вероятной причины гибели птиц исследователи называют резкое ухудшение погодных условий. В частности, к печальному исходу могло привести значительное число осадков и таяние льдов.
Кстати, недавно стало известно о том, что омары устроили драку с пингвинами за выживание (подробнее…)
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