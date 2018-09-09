Сотни мумифицированных пингвинов были обнаружены в Антарктиде

Пингвины в Антарктиде массово вымерли из-за изменения климата, уверены исследователи.

Исследователи из китайского Университета науки и технологий нашли на полуострове Лонг в Антарктиде сотни мумий пингвинов Адели

Как пишет Nation News, большое количество мумий, находившихся под снегом в одних и тех же местах, говорит о внезапности массовой гибели пингвинов. Они могли умереть от резкого изменения климатических условий, так как таяли ледники. Произошло это примерно 750 лет назад,

Ученые считают, что в ближайшее время на Земле снова возможно очередное массовое вымирание птиц в Антарктиде, поскольку глобальное потепление может лишить птиц постоянного ареала обитания.