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Сотни мумифицированных пингвинов были обнаружены в Антарктиде
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Сотни мумифицированных пингвинов были обнаружены в Антарктиде 

ТК «Звезда» + ещё 9 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Пингвины в Антарктиде массово вымерли из-за изменения климата, уверены исследователи.
Исследователи из китайского Университета науки и технологий нашли на полуострове Лонг в Антарктиде сотни мумий пингвинов Адели.
Как пишет Nation News, большое количество мумий, находившихся под снегом в одних и тех же местах, говорит о внезапности массовой гибели пингвинов. Они могли умереть от резкого изменения климатических условий, так как таяли ледники. Произошло это примерно 750 лет назад,
Ученые считают, что в ближайшее время на Земле снова возможно очередное массовое вымирание птиц в Антарктиде, поскольку глобальное потепление может лишить птиц постоянного ареала обитания.
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