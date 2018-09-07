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Представитель США примет участие в первой конференции ООН по космическому праву в России
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Представитель США примет участие в первой конференции ООН по космическому праву в России 

RT на русском 2 часа назад
Представитель Соединённых Штатов примет участие в первой конференции ООН по космическому праву, которая состоится в Москве в сентябре. Об этом сообщило РИА Новости.
«Соединённые Штаты примут участие в предстоящей конференции ООН по космическому праву и космической политике в Москве. Представитель офиса советника по юридическим вопросам государственного департамента будет присутствовать, чтобы принять участие в дискуссионной панели по разработке, использованию и утилизации природных космических ресурсов», — сообщил представитель Госдепа.
Конференция ООН состоится с 11 по 13 сентября.
Ранее совет Российской академии наук по космосу поручил сформировать подразделение по проблемам космического мусора, в которое вошли бы учёные и представители космической промышленности.
RT на русском: последние новости
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