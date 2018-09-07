У искусственного интеллекта нашли склонность к предрассудкам

У искусственного интеллекта могут появляться предрассудки, когда он «общается» с другими такими же алгоритмами. К такому выводу пришли ученые, наблюдая за группой нескольких систем с искусственным интеллектом, которые взаимодействовали друг с другом. Результаты их исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Обычно считается, что предрассудки, то есть мнения, основанные на стереотипах, а не на рациональном мышлении, характерны только для человеческого сознания. Однако, некоторые исследования уже показали, что искусственный интеллект тоже может формировать предрассудки, обучаясь у людей: например, твиттер-бот Тэй, созданный компанией Microsoft , через сутки после общения с живыми людьми в твиттере стал выдавать расистские замечания (сейчас аккаунт переведен в приватный режим, его твиты недоступны. Об этой истории можно почтитать на Медузе). В новом исследовании ученые из Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического института (США) показали, что предрассудки могут появляться у роботов и без непосредственного участия человека.

В рамках исследования ученые создали искусственный интеллект и «размножили» его, то есть сделали несколько виртуальных «личностей». Затем в получившемся «коллективе» ученые запустили игру: одна «личность» встречает другую, и они могут пожертвовать друг другу сумму условных денег или не делать этого. Искусственный интеллект принимает решение о пожертвовании на основе собственной тактики и «мнения» об «оппоненте».

Авторы запустили симуляцию несколько тысяч раз, и с каждым разом виртуальные «личности» все больше и больше учились у других членов «коллектива». В результате внутри него появились отдельные группы, враждебно относящиеся друг к другу. Авторы исследования считают, что эти результаты показывают, как в человеческом обществе распространяются стереотипы и в дальнейшем планируют использовать компьютерную симуляцию для изучения этого социального явления. Например, что будет, если в виртуальный «коллектив» поместить несколько «личностей», которые будут сильно отличаться от остальных.

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