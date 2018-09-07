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Способ долететь до Марса за час придумали в США
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Способ долететь до Марса за час придумали в США 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Специалисты, представляющие Калифорнийский технологический институт, разработали наноматериал, из которого, как утверждают сами учёные, можно было бы создать невероятно быстрый космический корабль. Для разгона он использовал бы нечто вроде солнечных парусов, и достигал бы 20 процентов скорости света — это на порядок больше, чем когда бы то ни было разгонялись современные зонды.
По словам учёных, в качестве главных составляющих невероятно быстрого космического аппарата в наибольшей степени подошли бы кремний и диоксид кремния — из первого получится отличный «парус» с подходящим показателем преломления света, а второй обеспечивал бы высвобождение тепла, позволяя конструкции набирать огромную скорость, при этом не перегреваясь. При помощи лазера, посылающего пучки инфракрасной радиации, подобный зонд, по мнению исследователей, мог бы разогнаться до 60 тысяч километров в секунду — это пятая часть скорости света.
На такой скорости расстояние от Земли до Марса можно было бы преодолеть всего за час, а от Земли до Луны — за полминуты. Впрочем, для этого требовалось бы разогнаться почти моментально, что вряд ли будет возможно при помощи света. Таким образом, размышляя о практическом применении своей идеи, специалисты говорят, в первую очередь, о межзвёздных путешествиях. Предполагается, что путешествие до ближайших звёзд с применением гипотетической технологии потребовало бы несколько десятилетий, при том что современные космические корабли преодолевали бы такой путь веками или даже тысячелетиями.
Впрочем, специалисты признают, что эффективность наноматериала из кремния и диоксида кремния ещё только предстоит испытать на практике, и даже если она подтвердится, учёным ещё потребуется решить ряд других задач, связанных с межзвёздными перелётами.
Исследование было опубликовано в научном издании Nano Letters.
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