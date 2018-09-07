Ещё
Древний галактический ветер обнаружили в недрах вселенной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Древний галактический ветер обнаружили в недрах вселенной 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Американские астрономы зафиксировали во Вселенной молекулярный поток, ответственный за образование звезд и галактик. «Галактический ветер» находится на расстоянии 12 миллиардов световых лет от Земли. Своими наблюдениями ученые поделились на сайте Техасского университета в Остине (UT Austin).
Некоторые галактики образуются в результате взрывного звездообразования. Их существование крайне недолговечно, поскольку они быстро расходуют запасы газа, необходимого для возникновения светил. Они умирают.
Однако иногда эти галактики выбрасывает избыток вещества. Он либо покидает просторы галактики, либо остается поблизости и возвращаясь помогает в создании звезд.
С галактикой SPT2319-55 произошло именно так. Ее не сразу удалось обнаружить. От солнечной системы ее отделяет массивное скопление звезд. Через эту «гравитационную линзу» галактика видится в искаженном виде.
Современные технологии позволили установить ее истинный облик. Астрономы также зафиксировали мощный газовый поток, который выталкивало из галактики наружу со скоростью около 800 километров в секунду. Его объем составляет около 500 масс Солнца в один земной год.
По мнению астрономов, этот процесс могли спровоцировать взрывы сверхновых или падение вещества в сверхмассивную черную дыру.
Наблюдение за SPT2319-55 позволило ученым продемонстрировать, как галактики времени зарождения Вселенной регулируют скорость формирования звезд, чтобы не расти слишком быстро и не выгореть.
360tv.ru: последние новости
NASA удалось заснять яркую вспышку на Солнце Археологи из СФУ выяснили новые подробности в истории сибирских народов Уникальную погребальную урну с останками человека нашли на Кубани
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На секретной встрече с Путиным в Иране произошла ошибка206
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию473
Президент Ирана обратился с призывом к России108
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу60
Новый глава ДНР сделал первое заявление188
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
03:21
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу
Политика
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
01:01
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Политика США
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение