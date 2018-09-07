Древний галактический ветер обнаружили в недрах вселенной

Американские астрономы зафиксировали во Вселенной молекулярный поток, ответственный за образование звезд и галактик. «Галактический ветер» находится на расстоянии 12 миллиардов световых лет от Земли. Своими наблюдениями ученые поделились на сайте Техасского университета в Остине (UT Austin).

Некоторые галактики образуются в результате взрывного звездообразования. Их существование крайне недолговечно, поскольку они быстро расходуют запасы газа, необходимого для возникновения светил. Они умирают.

Однако иногда эти галактики выбрасывает избыток вещества. Он либо покидает просторы галактики, либо остается поблизости и возвращаясь помогает в создании звезд.

С галактикой SPT2319-55 произошло именно так. Ее не сразу удалось обнаружить. От солнечной системы ее отделяет массивное скопление звезд. Через эту «гравитационную линзу» галактика видится в искаженном виде.

Современные технологии позволили установить ее истинный облик. Астрономы также зафиксировали мощный газовый поток, который выталкивало из галактики наружу со скоростью около 800 километров в секунду. Его объем составляет около 500 масс Солнца в один земной год.

По мнению астрономов, этот процесс могли спровоцировать взрывы сверхновых или падение вещества в сверхмассивную черную дыру.

Наблюдение за SPT2319-55 позволило ученым продемонстрировать, как галактики времени зарождения Вселенной регулируют скорость формирования звезд, чтобы не расти слишком быстро и не выгореть.