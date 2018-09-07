Kepler проснулся: космический аппарат НАСА вновь готов к охоте 

Сегодня стало известно о том, что всем известный телескоп под названием Кеплер проснулся после очередной стадии сна и уже готов продолжать свою миссию. Напомним, что данный агрегат помог обнаружить учёным более двух с половиной тысяч планет, чем внёс невероятный вклад в современную науку.
Стоимость миссии в настоящий момент оценивается в шестьсот миллионов долларов. Впервые аппарат отправился в космос почти десять лет назад. Его главной задачей был поиск новых планет. Однако, помимо этого, устройству удалось изучить и определить более ста пятидесяти тысяч звёзд. Работа телескопа продолжалась в течение четырёх лет, после чего он потерял свою восхитительную способность быстро ориентироваться в космосе. Спустя год учёным удалось решить проблему, и телескоп приступил к очередной миссии.
В начале лета этого года было принято решение отправить аппарат в спящий режим для того, чтобы он собрал достаточное количество топлива и смог переориентироваться в сторону Земли. Миссия прошла успешно, и аппарат вернулся «к жизни» уже в конце августа. Однако, специалисты НАСА отметили, что в устройстве один из двигателей работает некорректно, в результате чего не удаётся определить, сколько именно топлива осталось на борту. Специалисты продолжают вести наблюдения за Кеплером.