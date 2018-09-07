Ещё
Kepler проснулся: космический аппарат НАСА вновь готов к охоте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Kepler проснулся: космический аппарат НАСА вновь готов к охоте 

Реальный мир космоса 2 часа назад
Фото: Реальный мир космоса
Сегодня стало известно о том, что всем известный телескоп под названием Кеплер проснулся после очередной стадии сна и уже готов продолжать свою миссию. Напомним, что данный агрегат помог обнаружить учёным более двух с половиной тысяч планет, чем внёс невероятный вклад в современную науку.
Стоимость миссии в настоящий момент оценивается в шестьсот миллионов долларов. Впервые аппарат отправился в космос почти десять лет назад. Его главной задачей был поиск новых планет. Однако, помимо этого, устройству удалось изучить и определить более ста пятидесяти тысяч звёзд. Работа телескопа продолжалась в течение четырёх лет, после чего он потерял свою восхитительную способность быстро ориентироваться в космосе. Спустя год учёным удалось решить проблему, и телескоп приступил к очередной миссии.
В начале лета этого года было принято решение отправить аппарат в спящий режим для того, чтобы он собрал достаточное количество топлива и смог переориентироваться в сторону Земли. Миссия прошла успешно, и аппарат вернулся «к жизни» уже в конце августа. Однако, специалисты НАСА отметили, что в устройстве один из двигателей работает некорректно, в результате чего не удаётся определить, сколько именно топлива осталось на борту. Специалисты продолжают вести наблюдения за Кеплером.
Реальный мир космоса: последние новости
Ученые нашли новые формы корональных выбросов Солнца Курица или яйцо, что появилось раньше? Физики ответили на извечный вопрос Новая бинарная система поразила астрономов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый глава ДНР сделал первое заявление137
«Западу пора приготовиться»357
«Мы горим»: Пассажиры сообщили о пожаре в метро4
Окружение Захарченко бежало в Россию113
Флешмоб о «жирующих москвичах» вызвал бурю в Сети769
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
01:05
Поток воды в Ялте смыл проходящую женщину
Происшествия
00:41
Пока вы спали: в России вновь дорожают машины
Общество
06:07
Советник Захарченко выступил с заявлением
Украина В мире
04:53
«Западу пора приготовиться»
Политика Статьи
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение