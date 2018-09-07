В космосе зафиксирован неопознанный объект, который двигается со сверхсветовой скоростью

Астрономы всего мира находятся в недоумении, так как никто из них так и не смог идентифицировать аномалию, которая движется со скоростью в несколько раз превышающую скорость света.

Не так давно появилась информация о том, что в космосе была обнаружена субстанция, которая движется с невероятной скоростью. Однако, используя современные методы диагностики учёным пока не удалось определить происхождение этого явления.

Отметим, что ещё в прошлом году учёным удалось зафиксировать данную субстанцию, скорость которой превышала скорость света. Некоторые предположили, что это может быть джет, который образовывается в процессе объединения двух звёзд. Однако, если предположить такую природу возникновения данной материи, характер её поведения остаётся аномальным, ведь сама струя субстанции чрезвычайно тонкая, и отклоняется всего на двадцать градусов от линии, которая проходила между двумя звёздами.

В настоящее время специалисты официально заявили о том, что в современной науке ещё не было обнаружено объектов, которые могут двигаться с такой высокой скоростью. Исследования в этом направлении продолжаются.