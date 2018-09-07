Ещё
В Иркутской области уменьшается количество научных организаций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иркутской области уменьшается количество научных организаций 

Аргументы Недели 38 минут назад
Фото: Аргументы Недели
В Иркутской области за последние два года уменьшилось число организаций, которые выполняют научные исследования и разработки. В 2015 году их было 52, в конце 2017 года стало 46.
Также сокращается численность научных сотрудников, в особенности тех, кто имеет ученую степень, сообщает Телеинформ.
Такая статистика наблюдается не первый год: пять лет назад было 5 тысяч 384 исследователей, а в минувшем году — 4 тысячи 292. К сожалению, в настоящее время увеличить объём исследований и разработок удаётся далеко не всегда.
Аргументы Недели: последние новости
Ученые предлагают сдвинуть Землю на орбиту Марса Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за океаном В Солнечной системе есть еще одна невидимая планета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Советник Захарченко выступил с заявлением86
Окружение Захарченко бежало в Россию60
Флешмоб о «жирующих москвичах» вызвал бурю в Сети837
Лондон создал антироссийскую коалицию431
Силуанов получил новую должность102
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
01:05
Поток воды в Ялте смыл проходящую женщину
Происшествия
00:41
Пока вы спали: в России вновь дорожают машины
Общество
06:07
Советник Захарченко выступил с заявлением
Украина В мире
04:53
«Западу пора приготовиться»
Политика Статьи
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:02
Силуанов получил новую должность
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение