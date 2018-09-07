В Иркутской области уменьшается количество научных организаций

Иркутской области за последние два года уменьшилось число организаций, которые выполняют научные исследования и разработки. В 2015 году их было 52, в конце 2017 года стало 46.

Также сокращается численность научных сотрудников, в особенности тех, кто имеет ученую степень, сообщает Телеинформ.

Такая статистика наблюдается не первый год: пять лет назад было 5 тысяч 384 исследователей, а в минувшем году — 4 тысячи 292. К сожалению, в настоящее время увеличить объём исследований и разработок удаётся далеко не всегда.