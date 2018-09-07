Роскосмос и NASA начнут переговоры о МКС

Роскосмос и NASA 10 сентября начнут переговоры о перспективах использования МКС

Перспективы дальнейшего использования Международной космической станции (МКС) будут обсуждаться 10 сентября в ходе работы совместной комиссии консультативно-экспертного совета Роскосмоса и консультативного комитета NASA . Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ЦНИИмаш

В настоящее время Международную космическую станцию планируется эксплуатировать до 2024 года, но рассматривается возможность продления срока эксплуатации станции до 2028 года.