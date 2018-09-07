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Роскосмос и NASA начнут переговоры о МКС
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Роскосмос и NASA 10 сентября начнут переговоры о перспективах использования МКС 

ТАСС 7 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Перспективы дальнейшего использования Международной космической станции (МКС) будут обсуждаться 10 сентября в ходе работы совместной комиссии консультативно-экспертного совета Роскосмоса и консультативного комитета NASA. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ЦНИИмаш.
В настоящее время Международную космическую станцию планируется эксплуатировать до 2024 года, но рассматривается возможность продления срока эксплуатации станции до 2028 года.
"В рамках работы коллегиального органа по МКС специалисты национальных космических агентств проведут ряд совещаний с целью оценки технического состояния российского и американского сегментов, проанализируют операции, осуществляемые на борту станции и в открытом космосе, обсудят вопросы безопасности экипажа и перспективы дальнейшего использования уникальной международной орбитальной лаборатории для исследований космического пространства", — говорится в сообщении.
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