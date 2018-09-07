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Работает на спирте: самарские ученые создали инновационный космический двигатель
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Работает на спирте: самарские ученые создали инновационный космический двигатель 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 1 час назад
Фото: N+1
Ученые межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета создали двигательную установку, кторая работает на смеси дисцилированной воды и спирта. Как сообщается на сайте вуза, малая молекуляная масса воды увеличивает скорость маневрирования спутника, а спирт предотвратит замерзание на околоземной орбите. Такая смесь совершенно нетоксична и не наносит ущерба окружающей среде.
Подобным двигателем можно оснащать любой космический аппарат формата CubeSat. Использование двигательной установки значительно расширит возможности космических аппаратов нанокласса.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что ученые Самарского национального исследовательского университета разработают атмосферный псевдоспутник. Псевдоспутник — это беспилотный летательный аппарат, который на высоте около 20 км от поверхности Земли сможет длительно решать комплекс научных и практических задач.
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