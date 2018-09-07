Работает на спирте: самарские ученые создали инновационный космический двигатель

Ученые межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета создали двигательную установку, кторая работает на смеси дисцилированной воды и спирта. Как сообщается на сайте вуза, малая молекуляная масса воды увеличивает скорость маневрирования спутника, а спирт предотвратит замерзание на околоземной орбите. Такая смесь совершенно нетоксична и не наносит ущерба окружающей среде.

Подобным двигателем можно оснащать любой космический аппарат формата CubeSat. Использование двигательной установки значительно расширит возможности космических аппаратов нанокласса.